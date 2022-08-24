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ألمانيا.. نقل 16 شرطيا إلى المستشفى بعد تسرب سائل سام في مانهايم

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ألمانيا.. نقل 16 شرطيا إلى المستشفى بعد تسرب سائل سام في مانهايم
7aktuell.de/Kevin Lermer
المنطقة التي وقع فيها التسرب
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أعلنت السلطات الألمانية عن نقل 16 شرطيا إلى المستشفى بعد أن بدأ سائل سام بالتسرب في موقع صناعي في مدينة مانهايم بغرب ألمانيا.

وقالت سلطات مدينة مانهايم، مساء أمس الثلاثاء، إن المصابين اشتكوا من سعال جاف وتهيج في الجهاز التنفسي واحمرار في العيون، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت أن فرقة الإطفاء تقوم بإجراء قياسات لنسبة التسمم في الهواء بالمنطقة، مؤكدة على أنه لم يتم قياس أي قيم واضحة تثير المخاوف. 

وطلبت من السكان في دائرة نصف قطرها 1300 متر من الموقع، في حي مولوهافن بالمدينة، إبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة والبقاء في الداخل.

ولم تذكر السلطات المعنية علنا طبيعة المادة التي تسربت، غير أن هناك تقارير تفيد بأن لها رائحة كريهة جدا.

المصدر: "Bild"

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