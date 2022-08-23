صحيفة: شولتس فشل في إيجاد بديل للغاز الروسي

ذكرت صحيفة "دي تسايت" أن محاولات المستشار الألماني أولاف شولتز للتفاوض بشأن توريد الغاز الكندي، لم يكتب لها النجاح.

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وكتبت الصحفة بترا بينزلر بهذا الشأن تقول: "تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وشولتس باستمرار عن الشراكة والصداقة والعلاقات القوية والوثيقة. دعا الزملاء الكنديون الضيوف الألمان لتناول طعام الغداء. تحدثنا عن الصداقة مرة أخرى. لكن حل صباح اليوم الثاني من الزيارة، ووصل الحديث إلى الغاز، وانتهت بلاغة رئيس الوزراء الكندي".

ولفتت بينزلر إلى أن ترودو قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار شولتس إن كندا ستنظر في مسألة وجود نموذج أعمال لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال.

وقالت الخبيرة في مقالها: "مترجما، هذا يعني، بأسعار الغاز الحالية، فإن الصادرات من كندا إلى أوروبا ببساطة لا تؤتي ثمارها، وليس من المعروف ما إذا كان يمكن أن تؤتي ثمارها في المستقبل. تشير الحقائق إلى أن الغاز من كندا لن يحل محل الإمدادات من روسيا في المستقبل القريب، على الأقل بالنسبة لألمانيا".

وتلفت بينزلر إلى أن الرواسب الكندية الكبيرة تقع في غرب البلاد. ومن هناك، يمكن نقل الغاز بسهولة نسبيا إلى آسيا، ولكن ليس إلى أوروبا.

وتوضح الخبيرة الوضع القائم بقولها: "لكي يصل الغاز الكندي إلى أوروبا، سيحتاج أولا إلى المرور عبر القارة بأكملها عبر خط أنابيب. يمكن أن يحدث هذا بسرعة كافية؟ ذلك أكثر من مشكوك فيه. من غير المرجح أن يعبر الوقود الأزرق من كندا المحيط الأطلسي هذا الشتاء أو الشتاء المقبل".

هذا، وتتوقع ألمانيا انهيار الطاقة في الشتاء بسبب توقف محتمل لإمدادات الغاز الروسي، وحث وزير الاقتصاد روبرت هابك ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، مرارا مواطني البلاد على تقليل استهلاك الكهرباء للتوفير.

المصدر: نوفوستي