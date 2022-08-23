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ترودو يؤكد أن تصدير الغاز الكندي إلى ألمانيا لن يكون سهلا

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ترودو يؤكد أن تصدير الغاز الكندي إلى ألمانيا لن يكون سهلا
Globallookpress
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
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أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن تصدير الغاز الكندي إلى ألمانيا لن يكون سهلا، حتى وإن أرادت برلين تنويع مصادر إمداداتها للحد من اعتمادها على روسيا.

وفي مؤتمر صحافي عقده في مونتريال مع المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يجري زيارة إلى كندا، قلل ترودو من احتمالات تصدير الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى طول المسافة بين حقول غرب البلاد وموانئ الساحل الأطلسي.

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وقال ترودو "نحد بصدد درس الاحتمالات بغية معرفة ما إذا كان من المنطقي تصدير الغاز الطبيعي المسال وما إذا كان من المجدي تصديره مباشرة إلى أوروبا".

من جهته أكد شولتس أن بلاده تسرع بناء البنى التحتية للموانئ ولأنابيب الغاز بغية زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وتبدي انفتاحا على بلدان على غرار كندا.

وذكر بأن ألمانيا تريد وضع حد لـ"اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي".

 

المصدر: "أ ف ب"

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