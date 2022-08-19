ترودو يعلن عدم قدرة كندا على مساعدة أوروبا في إمدادات الغاز في المستقبل القريب

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن كندا غير قادرة على تقديم دعم كبير لأوروبا بإمدادات الغاز في المستقبل القريب.

قال ترودو: "بصراحة، ليس هناك الكثير الذي يمكننا القيام به على المدى القصير للمساعدة في مواجهة مصاعب الشتاء القادمة".

ولم يحدد نوع المساعدة التي يمكن للمستهلكين الأوروبيين الاعتماد عليها من كندا، لكنه أشار إلى أنه يخطط لبحث هذه المسألة مع المستشار الألماني أولاف شولتس. الذي سيزور كندا يوم الأحد.

وأضاف ترودو: "نخطط لتكريس جزء كبير من محادثاتنا مع المستشار للتحديات قصيرة المدى وماذا يمكننا أن نفعل وأين".

المصدر: نوفوستي