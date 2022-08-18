كندا.. إقبال كبير على ورق تواليت متعدد الاستخدام

تحدث تقرير إعلامي عن إقبال كبير في كندا على ورق مرحاض متعدد الاستخدام، وقال التقرير إن شركة التصنيع الكندية Net Zero Company قامت ببيع ما تملكه من هذه السلعة عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الشركة الكندية، إنه يتم قطع حوالي 9.8 مليون شجرة كل عام لصنع أوراق المرحاض العادية، بالإضافة إلى أوراق المرحاض المبيضة (ورق التواليت المبيض) وهذا ما يسبب اطلاق السموم في الهواء والماء، ما يضر بالإنسان والحياة البرية.

وفي ظل ذلك عرضت الشركة الكندية للبيع ورق تواليت متعدد الاستخدام، وورق التواليت هذا مصنوع من القطن العضوي ومقدم بألوان مختلفة، وأشارت الشركة إلى أنه تم بيع جميع الكميات المتوفرة من هذه السلعة في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بأن أكثر من نصف سكان الاتحاد الأوروبي، وفي بعض البلدان الثلثين، ليسوا على استعداد لدعم العقوبات ضد روسيا، ووفقا لمدفيديف، فإنه تجري الدعوة لمختلف المبادرات في الدول الغربية، من الادخار في حرق الجثث، إلى غسل ورق التواليت! من أجل "معاقبة روسيا".

المصدر: نوفوستي