الدفاع الجوي في سيفاستوبول يتصدى لطائرة مسيرة وتدمرها

أعلن حاكم مقاطعة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، عن تصدي الدفاعات الجوية في سيفاستوبول، لجسم يعتقد أنه طائرة مسيرة حلقت على ارتفاع شاهق.

وبحسب رازفوجايف، أصيب الهدف على ارتفاع شاهق، وسمع صوت الانفجار في مناطق متفرقة من المدينة، ووفقا للبيانات الأولية، كان الهدف طائرة مسيرة.

وكتب المسؤول على قناته في تطبيق "تيليغرام" أنه "في الساعة 18:15 بتوقيت موسكو، تم تفعيل (نظام) الدفاع الجوي في منطقة فيرخنيسادوفويه، وتم إسقاط جسم. على ارتفاع عال، لذلك سمع الصوت في أجزاء مختلفة من المدينة. مبدئيا، مرة أخرى، طائرة مسيرة".

المصدر: تاس