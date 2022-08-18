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حاكم سيفاستوبول: إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار بيليك دون وقوع خسائر

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حاكم سيفاستوبول: إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار بيليك دون وقوع خسائر
Sputnik Konstantin Michalchevsky
شبه جزيرة القرم-أرشيف
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت بالقرب من مطار بيلبيك في شمال غرب سيفاستوبول طائرة مسيرة.

وأكد عدم وجود أضرار وعدم سقوط ضحايا.

وأضاف المحافظ "أطلب من الجميع التزام الهدوء وتلقي المعلومات من مصادر موثوقة".

وأعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه في وقت سابق عن إسقاط طائرة بدون طيار في منطقة مضيق كيرتش.

المصدر: نوفوستي

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