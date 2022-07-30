الكشف عن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم الولايات المتحدة منذ مارس

قال موقع Axios، نقلا عن مصدر في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن الولايات المتحدة استقبلت أكثر من 100 ألف أوكراني منذ مارس الماضي.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر: "تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير اللجوء لمئة ألف أوكراني ولأشخاص آخرين فروا من العدوان الروسي".

في إطار عدد من البرامج، بما في ذلك برنامج Uniting for Ukraine (توحدوا من أجل أوكرانيا)، استقبلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف أوكراني منذ مارس".

ويسمح البرنامج المذكور، للأوكرانيين بالقدوم والإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى عامين إذا كان هناك شخص في البلد مستعد لتزويدهم بالدعم المالي، وكذلك يخضع القادم لشروط أخرى معينة.

المصدر: تاس