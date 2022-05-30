لاجئون أوكرانيون "يتمردون" على الظروف المعيشية في مخيمات بلغارية

تمردت مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا احتجاجا على ظروفهم المعيشية في مخيم تابع للدولة رافضين الإقامة هناك، وقد تم نقلهم مؤقتا إلى فندق خاص.

وأفاد مواطنون أوكرانيون بأن المخيم الواقع في منطقة فيليكو تارنوفو، الذي تم نقلهم إليه من فارنا على البحر الأسود، غير مناسب للعيش. لذلك "تمردوا" وتم إرسالهم إلى فندق خاص في غورنا أورياخوفيتس. بحسب رايو بلغاريا الوطني.

وقالت إحدى النساء في المجموعة: "جئنا من فارنا بناء على برنامج خاص، ولكن تم خداعنا. تم نقلنا إلى مكان آخر، وليس المكان الذي كانوا يتحدثون عنه. يوجد عفن ورطوبة، كان من المستحيل البقاء هناك مع الأطفال. تمردنا وانتقلنا إلى هنا. ماذا سيحدث بعد ذلك، لا نعرف".

في الوقت نفسه، قالت صاحبة الفندق، الذي يأوي المواطنين الأوكرانيين، إنها ستطعم اللاجئين حتى 01 يونيو فقط. وأضافت "بعد ذلك سنسمح لهم بالنوم فقط".

المصدر: RT