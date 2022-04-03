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مهاجرون من إفريقيا يطالبون سلطات بلجيكا بمعاملتهم "مثل لاجئي أوكرانيا"

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مهاجرون من إفريقيا يطالبون سلطات بلجيكا بمعاملتهم
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حتجاجات في بلجيكا
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نظم متظاهرون قدموا من بلدان إفريقية ويقيمون في بلجيكا لسنوات بصورة غير قانونية، تجمعا طالبوا فيه السلطات البلجيكية بمعاملتهم "مثل اللاجئين من أوكرانيا".

وطالب المحتجون بإصدار وثائق على الفور لإضفاء الشرعية على إقامتهم، وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات "كلنا أوكرانيون"، و"نطالب بالسكن للجميع دون استثناء".

المصدر: وكالات

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