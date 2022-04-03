مهاجرون من إفريقيا يطالبون سلطات بلجيكا بمعاملتهم "مثل لاجئي أوكرانيا"

نظم متظاهرون قدموا من بلدان إفريقية ويقيمون في بلجيكا لسنوات بصورة غير قانونية، تجمعا طالبوا فيه السلطات البلجيكية بمعاملتهم "مثل اللاجئين من أوكرانيا".

وطالب المحتجون بإصدار وثائق على الفور لإضفاء الشرعية على إقامتهم، وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات "كلنا أوكرانيون"، و"نطالب بالسكن للجميع دون استثناء".

Беженцы из Африки в Бельгии недовольны дискриминацией по сравнению с беженцами с Украины.



Они требуют относиться к себе так же и незамедлительно выдать документы для легализации проживания, пишет РИА Новости. pic.twitter.com/bduSOgAXyL — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) April 3, 2022

المصدر: وكالات