شُبهوا بـ"هتلر وإيفا براون".. جلسة تصوير زيلينسكي وزوجته تُغضب الأمريكيين
Globallookpress Mohammad Javad Abjoushak
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أعرب مستخدمو "تويتر" من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى عن غضبهم من التقاط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته إيلينا جلسة تصوير لمجلة فوغ في هذا الوقت.
وقال المستخدم الكسيس ديون: "هذا غير ملائم، ألم يقل لهم أحد أن هذه ليست أفضل فكرة في الوقت الحالي؟".
وسألت مستخدمة أخرى: "هل يقوم قادة الدول الأخرى بالتقاط جلسات تصوير للموضة أثناء النزاعات المسلحة؟".
وسخر ميتش: "من الواضح أن لديهم متسع من الوقت للقيام بذلك".
وقال آخر: "الغرب يرسل لهم المزيد من الأسلحة ومليارات الدولارات لينفقوها على مجلة فوغ".
وقارن مستخدم آخر جلسة تصوير زيلينسكي بصورة يظهر فيها هتلر مع عشيقته إيفا براون.
المصدر: نوفوستي