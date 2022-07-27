شُبهوا بـ"هتلر وإيفا براون".. جلسة تصوير زيلينسكي وزوجته تُغضب الأمريكيين

أعرب مستخدمو "تويتر" من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى عن غضبهم من التقاط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته إيلينا جلسة تصوير لمجلة فوغ في هذا الوقت.

وقال المستخدم الكسيس ديون: "هذا غير ملائم، ألم يقل لهم أحد أن هذه ليست أفضل فكرة في الوقت الحالي؟".

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وسألت مستخدمة أخرى: "هل يقوم قادة الدول الأخرى بالتقاط جلسات تصوير للموضة أثناء النزاعات المسلحة؟".

وسخر ميتش: "من الواضح أن لديهم متسع من الوقت للقيام بذلك".

وقال آخر: "الغرب يرسل لهم المزيد من الأسلحة ومليارات الدولارات لينفقوها على مجلة فوغ".

وقارن مستخدم آخر جلسة تصوير زيلينسكي بصورة يظهر فيها هتلر مع عشيقته إيفا براون.

المصدر: نوفوستي