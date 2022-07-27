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شُبهوا بـ"هتلر وإيفا براون".. جلسة تصوير زيلينسكي وزوجته تُغضب الأمريكيين

أخبار العالم

شُبهوا بـ
Globallookpress Mohammad Javad Abjoushak
صورة أرشيفية
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أعرب مستخدمو "تويتر" من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى عن غضبهم من التقاط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته إيلينا جلسة تصوير لمجلة فوغ في هذا الوقت.

وقال المستخدم الكسيس ديون: "هذا غير ملائم، ألم يقل لهم أحد أن هذه ليست أفضل فكرة في الوقت الحالي؟".

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زيلينسكي وزوجته على صفحات مجلة فوغ للأزياء (صور)
زيلينسكي وزوجته على صفحات مجلة فوغ للأزياء (صور)

وسألت مستخدمة أخرى: "هل يقوم قادة الدول الأخرى بالتقاط جلسات تصوير للموضة أثناء النزاعات المسلحة؟".

وسخر ميتش: "من الواضح أن لديهم متسع من الوقت للقيام بذلك".

وقال آخر: "الغرب يرسل لهم المزيد من الأسلحة ومليارات الدولارات لينفقوها على مجلة فوغ".

وقارن مستخدم آخر جلسة تصوير زيلينسكي بصورة يظهر فيها هتلر مع عشيقته إيفا براون.

المصدر: نوفوستي

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