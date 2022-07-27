وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الأوكراني يبحثان مسألة إمداد كييف بالأسلحة

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، تزويد الجيش الأوكراني براجمات الصواريخ المتعددة الأمريكية HIMARS.

وقالت الخدمة الصحفية للبنتاغون إن "أوستن ناقش مع ريزنيكوف نتائج الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال حول المساعدة الدفاعية لأوكرانيا والمساعدة المستمرة، بما في ذلك القرار الأمريكي الأخير بشأن راجمات الصواريخ المتعددة HIMARS الإضافية".

وعلى وجه الخصوص، أخبر أوستن زميله الأوكراني بأن المساعدة يتم تسليمها بأسرع ما يمكن.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع RT، إن الأهداف الجغرافية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد تغيرت.

وأشار لافروف إلى أنه بينما يضخ الغرب المزيد والمزيد من الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مثل HIMARS، فإن الخطوط الجغرافية للعملية الخاصة ستتحرك أبعد من الخط الحالي.

المصدر: نوفوستي + RT