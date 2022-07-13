بوشلين: بريطانيا والمغرب لم تتواصلا مع جمهورية دونيتسك بشأن المرتزقة المدانين

قال دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن بريطانيا والمغرب لم تتقدما بطلب رسمي إلى سلطات الجمهورية بشأن مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب كييف وأدينوا بالارتزاق.

وقال بوشلين: "لم يتم الاتصال بنا من قبل بريطانيا والمغرب على المستوى الرسمي".

وحكم في دونيتسك، في 9 يونيو، بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول، هم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفقا للقانون الدولي الإنساني، فإن المرتزقة الأجانب ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم في حالة القبض عليهم أحياء هو المحاكمة والسجن، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: نوفوستي