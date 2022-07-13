دونيتسك تكشف مصير المرتزقة الأجانب الأسرى في حال تم رفض الاستئناف

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن تنفيذ حكم الإعدام ضد المرتزقة الأجانب، إذا لم تقبل المحكمة حكم الاستئناف، سيكون بإطلاق النار عليهم.

وأضاف: "قدم جميع الأجانب استئنافا، نحن في انتظار جلسة المحكمة. إذا حكمت المحكمة بالإجراءات المناسبة للعقوبة، فسيتم تحويل القضية إلى الخدمة التنفيذية لتنفيذ الحكم بالإعدام، سيتم تنفيذ الإعدام بإطلاق النار من خلال التنفيذ بطريقة غير علنية".

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ووفقا له، فإن شروط تنفيذ الأحكام على المرتزقة المدانين في جمهورية دونيتسك ستحددها مصلحة السجون. منوها بأن الشروط لا تنظمها تشريعات الجمهورية، لذا فهي غير معروفة في الوقت الحالي. قائلا: "تشريعات مجلس النواب الشعبي لا تنص على تحديد موعد محدد للتنفيذ. وهنا تسترشد الخدمة التنفيذية بقراراتها الداخلية. وتنفيذ الحكم غير علني ولا يخضع للإعلام".

ولفت إلى أن "أكثر من مئة مسلح ومتطرف من آزوف يستعدون للمحاكمة، وقد تم إثبات القضايا المتعلقة بهم، وتم إحضارهم إلى مركز الاحتجاز للمحاكمة، "في مكان ما سيكون هناك محاكمة مباشرة، في كل قضية على حدة".

من ناحية آخرى قال بوشلين إن أيا من ممثلي الولايات المتحدة لم يخاطبه بشأن المرتزقة، مستعيدا إمكانية مناقشة مسألة نقل المرتزقة الأمريكيين.

وحكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول، وهم بريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، ومغربي سعدون إبراهيم، في 9 يونيو.

واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك.

المصدر:تاس، إنترفاكس