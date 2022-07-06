القضاء على قائد كتيبة "فولات" التي قاتلت إلى جانب كييف
Globallookpress Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency
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قتل قائد كتيبة "فولات" (جزء من فوج "كالينوفسكي")، إيفان مارتشوك، من مدينة بريست البيلاروسية، والذي قاتل إلى جانب القوات الأوكرانية.
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وقد خدم مارتشوك كذلك في الفيلق الأجنبي الفرنسي. وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد صرح في وقت سابق بأن عشرات المسلحين من فوج "كالينوفسكي"، الذين فروا من بيلاروس، لقوا مصرعهم في المعارك بالقرب من ليسيتشانسك.
المصدر: سبوتنيك