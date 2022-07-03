الكرملين: يتعين على أوكرانيا فهم شروط روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إنه يتوجب على أوكرانيا فهم الشروط الروسية لإنهاء الأزمة.

وأضاف بيسكوف في تصريحات لقناة روسيا 1: "الآن تراجعت الدعوات والمبادرات لتهدئة الوضع. لكن ليس لدينا شك في أن الفطرة السليمة سوف تسود عاجلا أم آجلا. عند القادة الغربيين.. سيحين دور المفاوضات مرة أخرى لكن قبلها يتعين على الأوكرانيين أن يفهموا مرة أخرى جميع شروطنا. إنهم يعرفونها جيدا.. فقط اجلسوا إلى طاولة المفاوضات. وسجلوا تلك الوثيقة التي تم الاتفاق عليها من نواح كثيرة".

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المصدر: نوفوستي