بوتين يستقبل رئيس تركمانستان الجديد سيردار بيردي محمدوف في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في الكرملين، الرئيس التركمانستاني الجديد، سيردار بيردي محمدوف في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الروسي ونظيره التركمانستاني مجموعة من القضايا، التي تخص التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية ومزيد تطويره، وكذلك الموضوعات الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع التوقيع على إعلان حول تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية وتركمانستان.

ويزور بيردي محمدوف روسيا بدعوة من بوتين، وهي أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه منصب رئيس تركمانستان بعد إعلان فوزه في انتخابات رئاسية مبكرة يوم 15 مارس الماضي.

المصدر: تاس