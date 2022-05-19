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لوكاشينكو: بيلاروس اشترت من روسيا "الكمية المناسبة" من "إس -400" و"إسكندر" - فيديو

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لوكاشينكو: بيلاروس اشترت من روسيا
Sputnik alixei nikolsky
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - أرشيف
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع مع حاكم منطقة نيجني نوفغورود الروسية غليب نيكيتين، أن بلاده اشترت "الكمية المناسبة" من صواريخ "إسكندر" ومنظومة "إس –400" من روسيا.

وقال: "اشترينا منكم العدد المطلوب من صواريخ (إسكندر) و(إس 400) وسلحنا جيشنا".

وأضاف: "الآن هو جيش مختلف تماما بهذه الأسلحة. على أقل تقدير، يمكن أن يتسبب هذا السلاح في أضرار هائلة غير متوقعة".


وأشار لوكاشينكو في وقت سابق، إلى أنه "بحلول نهاية العام يمكن لبيلاروس تطوير صاروخ من طراز (إسكندر) الروسي".

المصدر: RT + وكالات بيلاروسية

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