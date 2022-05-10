لوكاشينكو: روسيا ستقدم مساعدات لبيلاروس في إنتاج الصواريخ

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستقدم المساعدة لبلاده في مجال إنتاج الصواريخ، بما في ذلك تصنيع عينات من صواريخ "إسكندر".

يوم أمس تحدث رئيس بيلاروس، عن وجود تهديدات لبلاده من جانب بعض الدول المجاورة، وأكد على أنه إذا حاول البولنديون مهاجمة الجمهورية، "فسيتم تحطيم قرونهم" على الفور.

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وحذر لوكاشينكو، أوكرانيا من عواقب لا رجعة فيها، وحث سلطات كييف لأن تفكر مليئا حتى لا تضطر لاحقا إلى اللجوء إلى مينسك من أجل الحفاظ على سلامتها ووحدة الشعب الأوكراني.

المصدر: إزفيستيا