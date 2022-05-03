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بوتين يبحث مع لوكاشينكو العلاقات الروسية البيلاروسية

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بوتين يبحث مع لوكاشينكو العلاقات الروسية البيلاروسية
Globallookpress Alexei Druzhinin/Kremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عبر الهاتف العلاقات الثنائية بين البلدين والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان نشر اليوم: "تم بحث وضع العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية دونباس".

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على النية المتبادلة لتعزيز علاقات الشراكة والتحالف الروسية البيلاروسية.

وأضاف: "تم التطرق إلى بعض جوانب التعاون في إطار مشاريع التكامل في المنطقة الأوراسية، بما في ذلك التحضير للاجتماع القادم لقادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

المصدر: نوفوستي

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