لوكاشينكو: بيلاروس وروسيا لديهما كل الموارد للتغلب على العقوبات الغربية

قال رئيس بيلاروس، ألكشندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن بيلاروس وروسيا تمتلكان الموارد والتكنولوجيا الكافية لمقاومة ضغوط العقوبات الغربية.

ونقلت الخدمة الصحفية عن رئيس بيلاروس قوله: "لن يكون من الممكن إذلال وتركيع بيلاروس وروسيا على ركبتيهما بسبب العقوبات، فإن البلدين لديهما ما يكفي من الموارد والتكنولوجيا والذكاء (العقل)".

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وأشار لوكاشينكو إلى أن ضغوط العقوبات أجبرته على البحث عن فرص جديدة، وأكد أن "السوق مفتوحة، وعلينا التحرك لا البكاء".

المصدر: تاس