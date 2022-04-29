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لوكاشينكو: بيلاروس وروسيا لديهما كل الموارد للتغلب على العقوبات الغربية

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لوكاشينكو: بيلاروس وروسيا لديهما كل الموارد للتغلب على العقوبات الغربية
Sputnik
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قال رئيس بيلاروس، ألكشندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن بيلاروس وروسيا تمتلكان الموارد والتكنولوجيا الكافية لمقاومة ضغوط العقوبات الغربية.

ونقلت الخدمة الصحفية عن رئيس بيلاروس قوله: "لن يكون من الممكن إذلال وتركيع بيلاروس وروسيا على ركبتيهما بسبب العقوبات، فإن البلدين لديهما ما يكفي من الموارد والتكنولوجيا والذكاء (العقل)".

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وأشار لوكاشينكو إلى أن ضغوط العقوبات أجبرته على البحث عن فرص جديدة، وأكد أن "السوق مفتوحة، وعلينا التحرك لا البكاء".

المصدر: تاس

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