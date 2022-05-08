قياديان في لواء أوكرني لمشاة البحرية يكشفان هويات مرتزقة أجانب في صفوفه

أكد قائد اللواء 36 مشاة البحرية للجيش الأوكراني العقيد فلاديمير بارانيوك ورئيس أركانه العقيد دميتري كورميانكوف، أنه كان هناك بريطانيان بين أفراد اللواء الذي قاتل في مدينة ماريوبول.

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جاء ذلك في شهادات للقياديين سجلت بعد القبض عليهما مع أكثر من ألف من مقاتلي اللواء أثناء محاولتهم مغادرة مصنع "آزوفماش"، الذي يقع شمال غرب مصنع "أزوفستال" المعقل الأخير لكتيبة "آزوف" القومية المتطرفة في ماريوبول.

وقال كورميانكوف إنه ليس على دراية عما إذا كان هناك أجانب في "أزوفستال"، لأنه "لم يكن هناك قط"، لكنه أكد أنه "كان لدينا أجنبيان في الكتيبة المنفصلة الأولى لمشاه البحرية".

وذكر العقيد الأسير أن أحدهما كان يخدم قناصا، وأضاف أنه لا يتذكر وظيفة الآخر، كما أنه لا يعرف سبب التحاق الأجنبيين بلوائه.

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من جانبه، قال بارانيوك إن كلا الأجنبيين بريطانيان، وتذكر اسم أحدهما فقط، وهو "آيدن".

وأضاف قائد اللواء الأسير أن التشريع الأوكراني يسمح للأجانب بالخدمة بشكل قانوني في صفوف القوات المسلحة، بعد توقيع العقد رسميا، وقال إنه لا يعرف سبب انضمام البريطانيين الاثنين للجيش في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"