لجنة التحقيقات الروسية تعتزم استجواب ثاني مرتزق بريطاني اعتقل في أوكرانيا

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها تعتزم استجواب مواطن بريطاني آخر احتجزته القوات الروسية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، كان يخوض القتال كمرتزق في صفوف قوات حكومة كييف.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان صدر عن المكتب الإعلامي للجنة التحقيقات اليوم السبت: "سيستجوب المحققون بالتأكيد المرتزق الجديد المحتجز في ماريوبول".

ويأتي ذلك على خلفية تداول فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي للبريطاني المحتجز الجديد، وهو يؤكد أنه يدعى شون بيتر وخاض القتال في ماريوبول على مدى ستة أسابيع في صفوف لواء مشاة البحرية الـ36 للجيش الأوكراني ويتواجد حاليا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ويأتي ذلك بعد استسلام البريطاني الآخر المدعو أيدن أسلين للقوات الروسية في ماريوبول، وهو سبق أن خاض القتال في سوريا إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية".

المصدر: "تاس" + RT