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اعترافات مرتزق بريطاني أسرته القوات الروسية في أوكرانيا

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أسرت القوات الروسية المرتزق البريطاني آيدن أسلين الذي وصل إلى أوكرانيا في وقت سابق للمشاركة في العمليات القتالية مع القوات الأوكرانية.

وقال أسلين إنه وصل إلى أوكرانيا في فبراير 2018 للانضمام إلى القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه في البداية كان هناك 8 أو 9 أجانب.

وتابع أنه كان يؤدي الخدمة في المشاة أولا خلال 5 أو 6 أشهر، ثم تم تحويله إلى الكتيبة 1 للواء الـ 36، حيث انضم لقوات الإنزال الجوي.

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وذكر أنه بعد انتهاء سريان عقده الأول، قام أسلين بتمديده سنة أخرى، وكان في وحدة الهاون.

ونفى البريطاني مشاركته في أي عمليات قتالية، مشيرا إلى أنه في اليوم الأول من العملية الروسية في أوكرانيا تم نقل وحدته إلى ماريوبول، لكنه أبلغ قائده بأنه لا يرغب في القتال.

وقال أسلين: "كنت أرغب في الهروب، لكنني لم استطع القيام بذلك بسبب القصف المستمر بصواريخ "غراد". وقالوا لي إنني سأستطيع المغادرة بعد أن نصل إلى ماريوبول، ولكن عندما وصلنا إلى ماريوبول قالوا لنا إننا مطوقون ولم يكن هناك طريق للمغادرة".

المصدر: RT

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