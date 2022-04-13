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مرتزق بريطاني قاتل في سوريا سابقا في قبضة القوات الروسية في ماريوبول

أخبار روسيا

مرتزق بريطاني قاتل في سوريا سابقا في قبضة القوات الروسية في ماريوبول
Globallookpress
ماريوبول
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وقع المرتزق البريطاني أيدن أسيلن الذي قاتل في سوريا سابقا، ولاحقا في صفوف النازيين الأوكرانيين في ماريوبول التي يحاصرها الجيش الروسي، أسيرا في قبضة القوات الروسية.

وقالت مراسلة قناة "بي بي سي" في أوكرانيا إيما فاردي عبر "تويتر" إن "أيدن ومجموعته، اضطروا على الاستسلام، بسبب نفاد إمداداتهم وذخائرهم"، وهو ما أخبر به أيدن لعائلته.

وقال الصحفي البريطاني جيك هانراهان عبر "تويتر" إن أيدن "اضطر إلى الاستسلام مع وحدته القتالية، بعد قتال لمدة 48 يوما". 

مرتزق بريطاني قاتل في سوريا سابقا في قبضة القوات الروسية في ماريوبول

وانضم أيدن عام 2018 إلى كتيبة "آزوف" النازية في أوكرانيا.

المصدر: RT

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