مرتزق بريطاني قاتل في سوريا سابقا في قبضة القوات الروسية في ماريوبول

وقع المرتزق البريطاني أيدن أسيلن الذي قاتل في سوريا سابقا، ولاحقا في صفوف النازيين الأوكرانيين في ماريوبول التي يحاصرها الجيش الروسي، أسيرا في قبضة القوات الروسية.

وقالت مراسلة قناة "بي بي سي" في أوكرانيا إيما فاردي عبر "تويتر" إن "أيدن ومجموعته، اضطروا على الاستسلام، بسبب نفاد إمداداتهم وذخائرهم"، وهو ما أخبر به أيدن لعائلته.

BREAKING: The family of a British man fighting in Mariupol have told the BBC he called them to say his unit are having to surrender to Russian forces.“They put up one hell of a fight” Aiden Aslin’s mother said “he called me and said they had no weapons left” pic.twitter.com/U9TcgQuk0s — Emma Vardy (@EmmaVardyTV) April 12, 2022

وقال الصحفي البريطاني جيك هانراهان عبر "تويتر" إن أيدن "اضطر إلى الاستسلام مع وحدته القتالية، بعد قتال لمدة 48 يوما".

وانضم أيدن عام 2018 إلى كتيبة "آزوف" النازية في أوكرانيا.

المصدر: RT