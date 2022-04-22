لافروف: عجز الغرب عن الوفاء بتعهداته أصبح جليا وفي أنحاء العالم هناك من يفكر في التصدي لنفوذه

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عجز الغرب عن الوفاء بالتزاماته بات واضحا للجميع، وأنه ظهر في كل أنحاء العالم تفكير في اتخاذ إجراءات كفيلة بمكافحة أهوائه ونفوذه.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك للافروف ونظيره الكازاخستاني مختار تلاوبيردي بعد محادثاتهما في موسكو اليوم الجمعة.

وأكد لافروف أن العقوبات ضد روسيا غير شرعية، متهما الغرب بتجاهل كل مبادئ العولمة، وقال:

"إفلاس زملائنا الغربيين وعجزهم عن تنفيذ المتفق عليه، بعد أن مزقوا بين عشية وضحاها جميع قيمهم، التي على أساسها أقنعوا بقية العالم بالانضمام إلى عمليات العولمة، أمر واضح لأي مراقب غير متحيز".

وتابع: "في جميع أنحاء العالم، هناك من بدأ بالتفكير في كيفية منع أهواء العالم الغربي، الذي يتحد الآن في إطار مفهوم أحادية القطب تحت مظلة الولايات المتحدة، من التأثير في التطورات التي تشهدها هذه المنطقة أو تلك في المستقبل، وكذلك إفشال محاولة الغرب لاستغلال نفوذه، الذي كسبه في سياق تعزيز مفهوم العولمة على المبادئ العامة، وإساءة استخدامه في الشؤون الدولية".

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال لافروف إن المحادثات بين موسكو وكييف تتقدم ببطء، مشيرا إلى أن روسيا لم تتلق ردا من أوكرانيا على مقترحاتها، مما أدى إلى تعثر المفاوضات.

وأضاف لافروف أن التصريحات الواردة من كييف توحي بأنها ليست في حاجة إلى مفاوضات مع موسكو، محذرا من أن روسيا لن تتسامح مع الإنذارات من أوكرانيا.

المصدر: وكالات