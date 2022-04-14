الخارجية الأوكرانية: لا نهتم بالتصعيد مع ألمانيا

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن بلاده تحترم مؤسسة الرئيس الألماني ولا تهتم بالتصعيد مع ألمانيا، لكنها تتوقع "سياسة جديدة" من برلين تجاه كييف.

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وفي تعليقه على الأنباء حول أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي رفض استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في كييف بسبب "السياسة الناعمة للغاية" التي كان يمارسها تجاه روسيا، قال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيرلندي، سايمون كووفيني: "كانت أوكرانيا تحترم ألمانيا بشكل كبير. لا نوافق دائما على السياسة الألمانية في كل المجالات لكننا نحترم ألمانيا كدولة وشريك، ويعد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية واحدا من رموز هذه الدولة ونتعامل مع مؤسسة الرئيس الاتحادي لألمانيا بنفس الاحترام".

وأضاف: "لا نهتم بالتصعيد ولا نسعى لتفاقم العلاقات الثنائية (مع ألمانيا)، لذلك أعتقد أن هذا الوضع ستتم تسويته بواسطة القنوات الدبلوماسية ولن يلحق أي أضرار بالعلاقات الأوكرانية الألمانية".

المصدر: تاس