بايدن يوقع على تشريع إنهاء استيراد النفط الروسي وتعليق العلاقات التجارية مع موسكو ومينسك

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة على قانون إنهاء استيراد النفط الروسي وقانون تعليق العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروس.

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وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع يوم الجمعة على مشاريع قوانين وافق عليها الكونغرس في وقت سابق لتعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروس، وكذلك لحظر واردات الطاقة الروسية في ضوء الوضع في أوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة الأمريكية، فإن قانون إنهاء واردات النفط الروسي يحظر بشكل قانوني توريد ناقلات الطاقة من الاتحاد الروسي، وكذلك تعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروس بهدف زيادة تشديد القيود في المجال التجاري.

وسيكون هذا الإجراء ساري المفعول حتى أوائل عام 2024.

وصوت مجلسا الكونغرس الأمريكي يوم الخميس لصالح هذه المبادرات، أولها يكرر بشكل أساسي مرسوم بايدن الذي حظر في أوائل مارس استيراد موارد الطاقة من الاتحاد الروسي والاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي.

وتعليق العلاقات التجارية الطبيعية يسمح للإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية أعلى من تلك المفروضة على أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين.

المصدر: وكالات