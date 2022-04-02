رئيس مقاطعة بيلغورود يطمئن سكان المناطق المحيطة بمستودعات الوقود التي قصفتها أوكرانيا

قال رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إنه لم تسجل زيادة في الحد الأقصى المسموح به لتركيز المواد الضارة في منطقة حريق مستودع النفط في بيلغورود.

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وكتب غلادكوف في صفحته على "التلغرام": "تراقب حكومة المقاطعة بالتعاون مع مختبر الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، وجود المواد الضارة في الهواء. ووفقا لنتائج الاختبار لم يتجاوز تركيز المواد الضارة (نتيجة الحريق) الحد الأقصى المسموح به".

وأضاف أن مراقبة وجود المواد الضارة في الهواء ستستمر خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن سكان الأحياء المحيطة بمكان الحادث "عادوا مساء أمس الجمعة إلى منازلهم".

وأدت ضربة صاروخية نفذتها مروحيتان أوكرانيتان في ضواحي مدينة بيلغورود صباح أمس الجمعة إلى اندلاع حريق في مستودع للنفط هناك. ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات. وتم إجلاء سكان الشوارع المحيطة بالحريق إلى أماكن آمنة.

المصدر: إنترفاكس