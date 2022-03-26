موسكو: مخربون يدنسون نصبا تذكاريا للأدميرال أوشاكوف في اليونان

أكدت السفارة الروسية لدى أثينا، أن مخربين قاموا بتدنيس نصب تذكاري للأدميرال الروسي فيودور أوشاكوف في جزيرة كيركيرا اليونانية (كورفو).

ونشرت السفارة صورة للنصب ملطخا بالطلاء الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "عمل آخر مناهض لروسيا وموجه أيضا ضد تراثنا التاريخي المشترك".

وقام مخربون بتدنيس نصب تذكاري للجنود السوفييت والذين سقطوا من أجل حرية واستقلال اليونان في أثينا الأسبوع الماضي، وكتب أشخاص مجهولون "آزوف" (وحدة نازية أوكرانية جديدة تقع في ماريوبول) على النصب التذكاري باللون الأصفر ورسموا رمز الفوج.

ونددت السفارة الروسية في أثينا بهذا العمل التخريبي وطالبت السلطات اليونانية بالعثور على المسؤولين ومعاقبتهم، كما طالبت الخارجية الروسية بمنع تكرار مثل هذه الحوادث غير المقبولة.

وفي عام 1799 أطاح سرب القائد البحري الروسي فيودور أوشاكوف بقوات نابليون بونابرت من كورفو، وحرر الجزر اليونانية الأخرى، وفي 1800-1807، تم إنشاء جمهورية الجزر السبع كمحمية روسية على الجزر كأول تشكيل لدولة يونانية مستقلة منذ سقوط القسطنطينية عام 1453، كما تم الحفاظ على الأحكام الرئيسية للدستور المكتوب آنذاك في القانون الأساسي للدولة اليونانية حتى يومنا هذا.

وجرى افتتاح النصب التذكاري للأدميرال في كورفو في عام 2002 بالقرب من القلعة الجديدة، حيث وضعت صورة القائد البحري على حجر من الرخام تعبيرا عن امتنان من الشعب اليوناني.

المصدر: "نوفوستي"