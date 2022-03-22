لو دريان وبلينكن يناقشان أولوية وقف إطلاق النار في جميع أنحاء أوكرانيا

ناقش وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحداث في أوكرانيا، وشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل بأوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية: "شدد لو دريان وبلينكن على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل بأوكرانيا. وأشارا إلى أهمية التعاون الوثيق في مجال الأمن الغذائي. كما أكدا دعمهما للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مسألة تعزيز أمن المنشآت النووية المدنية في أوكرانيا".

وبحسب البيان، نوه وزيرا الخارجية بضرورة مواصلة تشديد العقوبات ضد روسيا في سبيل وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش لو دريان وبلينكن الاستعدادات لقمة الناتو ومجموعة السبعة الكبار المقبلة التي ستعقد هذا الأسبوع في بروكسل، فضلا عن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة المجلس الأوروبي.

كما شدد لودريان في حديث مع نظيره الأمريكي على ضرورة استكمال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني في أسرع وقت ممكن.

المصدر: تاس