مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة لتوسيع قائمة عقوباتها ضد روسيا

قال نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، إن واشنطن مستعدة لتوسيع العقوبات على روسيا، مما يؤثر على المزيد من البنوك الروسية، وقطاعات اقتصادها، بما في ذلك النفط والغاز.

وقال سينغ في مقابلة مع تلفزيون "سي بي إس": "يمكننا توسيع قائمة العقوبات واتخاذ إجراءات (إضافية) وتوسيع العقوبات التي طبقناها بالفعل وتوسيع الدائرة.. سنطبقها على المزيد من القطاعات".

وأضاف أن ذلك يشمل أيضا "عددا أكبر من البنوك والقطاعات التي لم تتأثر حتى الآن". وبحسب قوله، فإننا نتحدث عن "مجالات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الروسي إذ يتعلق الأمر في الغالب بالنفط والغاز، لكن هناك قطاعات أخرى أيضا. لا أريد أن أكون محددا، لكنني أعتقد أن الرئيس الروسي بوتين يعرف ما يدور".

يشار إلى أن الغرب لا يتوانى عن سعيه في فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا كوسيلة لتدمير الاقتصاد الروسي ومحاولة الضغط لوقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من استمراره في مد أوكرانيا بالسلاح والأموال.

المصدر: نوفوستي، cbsnews.com