جونسون يؤكد لزيلينسكي عزمه تعزيز مصالح أوكرانيا باجتماعات "الناتو" و"مجموعة السبع"

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يعتزم تعزيز مصالح أوكرانيا بالاجتماعات المقبلة لحلف "الناتو" و"مجموعة السبع".

وقال مكتب جونسون في بيان له إن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي.

وأضاف أن جونسون "أوضح عزمه على تعزيز مصالح أوكرانيا باجتماعات الناتو ومجموعة 7 هذا الأسبوع، فضلا عن محادثاته الثنائية مع الحلفاء الرئيسيين".

وأشار إلى أن جونسون أكد لزيلنسكي "التزام لندن المستمر بالعمل مع شركائها الدوليين على تنسيق الدعم لتعزيز الدفاع عن أوكرانيا، كما طلب منه أحدث تقييم لاحتياجات أوكرانيا العسكرية في مواجهة القوات الروسية".

المصدر: "سبوتنيك"