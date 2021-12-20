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ممثل الحوثيين في طهران: لولا جهود العراق وسلطنة عمان لما نجح إجلاء السفير الإيراني عن صنعاء

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ممثل الحوثيين في طهران: لولا جهود العراق وسلطنة عمان لما نجح إجلاء السفير الإيراني عن صنعاء
Reuters
صنعاء
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نفى ممثل الحوثيين في طهران إبراهيم الديلمي ما تناقلته وسائل الإعلام الأجنبية التي أفادت بأن السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو، عاد إلى بلاده بسبب خلاف بين طهران وصنعاء.

وأكد أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل سريع وأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، موضحا أن تلك الإدعاءات سخيفة.

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وتحدث إبراهيم الديلمي عن عودة السفير الإيراني إلى طهران من صنعاء حيث قال "باختصار ما حدث هو أن العراق ساعد وتفاوض مع قوات التحالف لنقل حسن إيرلو إلى طائرة عسكرية عراقية".

وتابع الديلمي: "بعد ذلك طلبت السلطات العراقية التصاريح اللازمة من إدارة مطار صنعاء والجهات المختصة في اليمن لهبوط وإقلاع الطائرة، وتم ذلك".

وفي إشارة إلى دور عمان في نقل السفير الإيراني بصنعاء إلى طهران، قال الديلمي: "يجب أن لا ننسى جهود إخواننا في سلطنة عمان الذين ساعدوا في هذا الصدد ونشكرهم لأنهم لولاهم لما تم الأمر".

وتمنى إبراهيم الديلمي للسفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو الشفاء العاجل من فيروس كورونا، وشكر موظفي وزارة الصحة اليمنية الذين لعبوا دورا بارزا في نقل السفير إلى مطار مهر أباد.

المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني

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