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محمد علي الحوثي يؤكد مغادرة سفير طهران عبر مطار صنعاء

أخبار العالم العربي

محمد علي الحوثي يؤكد مغادرة سفير طهران عبر مطار صنعاء
Reuters
القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي
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أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي أن التحالف العربي بقيادة السعودية سمح بمغادرة سفير طهران لدى حكومة الحوثيين حسن إيرلو عبر مطار صنعاء.

وقال محمد الحوثي في تغريدة عبر "تويتر": "دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه سمحت بخروج السفير الإيراني من مطار صنعاء مع أنهم يزعمون حربها".

كما أشار إلى أن دول التحالف العربي "تمنع سفر اليمنيين وعلى رأسهم المرضى ذات الحالات الإنسانية وتزعم أنها تحمي اليمنيين. إنها رسالة لكل يمني، تفضح مبررات استمرار العدوان والحصارالأمريكي البريطاني السعودي".

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وكانت الخارجية الإيرانية قد أكدت بوقت سابق من اليوم مغادرة سفيرها حسن إيرلو الأراضي اليمنية.

وقالت الخارجية إنها أجرت اتصالات مع بعض الدول بالمنطقة لتهيئة الأجواء لنقله إلى إيران لتلقي العلاج العاجل إثر إصابته بكورونا.

المصدر: RT

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