دول توقع مع اليونيسكو على "إعلان كامبيتشي ضد العنف والتحرش في المدرسة"

وقع كل من اليونيسكو والمغرب وفرنسا والمكسيك وقطر، على "إعلان كامبيتشي ضد العنف والتحرش في المدرسة، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت".

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وأتى توقيع الإعلان على هامش النسخة الثانية من "اليوم العالمي لمكافحة العنف والتحرش في المدرسة، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت"، الذي نظمته وزارة التعليم العمومي المكسيكية واللجنة المكسيكية للتعاون مع اليونسكو، في مدينة كامبيتشي جنوب شرق المكسيك.

وأشاد سفير المغرب بالمكسيك، عبد الفتاح اللبار، بهذه المبادرة الهادفة إلى إيجاد حلول مشتركة للحد من ظاهرة التنمر في المدارس، مؤكدا الأهمية التي توليها المملكة لمحاربة كافة أشكال العنف.

ويهدف هذا الإعلان المشترك إلى تعزيز الآليات الوقائية التي تتيح الاهتمام في الوقت المناسب بطلاب المدارس الذين يمارسون التنمر أو يتعرضون له أو يشهدونه، كما أنه يشكل دعوة لجميع الدول الأعضاء في اليونسكو للانضمام إلى هذه المبادرة من أجل خلق فضاءات مدرسية خالية من العنف.

وترأست هذه النسخة وزيرة التربية والتعليم المكسيكية، ديلفينا غوميز، وحاكمة ولاية كامبيتشي، ليدا سانسوريس، وسفراء المغرب وفرنسا وقطر، حسب بلاغ للسفارة المغربية في المكسيك.

المصدر: هيسبرس