الشرطة المغربية توقف شابا تحرش بفتاة في الطريق العام (فيديو)

أوقفت الشرطة المغربية شابا تحرش بفتاة في الطريق العام بطنجة شمال المملكة، بعد تداول فيديو يثبت ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان لها إنه "تم توقيف المتورط الرئيسي في هذه القضية، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة، وذلك في سياق البحث الذي باشرته الشرطة القضائية".

مقطع فيديو جديد لمتحرش طنجة يستنكر فيه تداول مقطع الفيديو الموثق لواقعة تحرشه #المغرب#طنجة#الأمن_الوطنيpic.twitter.com/ykB2MWEu1i — Hespress هسبريس (@hespress) September 15, 2021

ويظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع شابا يمشي خلف شابة ثم يرفع فستانها ويلمس أردافها قبل أن يهرب وسط مدينة طنجة.

كما أوقفت الشرطة ثلاثة قاصرين آخرين يشتبه في قيامهم بتصوير الاعتداء ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إهانة الضحية وتهديدها.

ووضع الأربعة رهن الحبس الاحتياطي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.







المصدر: "أ ف ب" + "هسبريس"