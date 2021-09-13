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بلينكن يعلن تقديم 64 مليون دولار لأفغانستان

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بلينكن يعلن تقديم 64 مليون دولار لأفغانستان
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن تقديم 64 مليون دولار لمساعدة المدنيين في أفغانستان، متعهدا بمواصلة العمل لإجلاء الأمريكيين وغيرهم عن أفغانستان.

وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، قال بلينكن إن مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID "ستلبي الاحتياجات الصحية والغذائية وتعالج مخاوف النساء والأطفال والأقليات وستساعد المزيد من الأطفال ذكورا وإناثا على العودة إلى المدرسة".

وكانت USAID قد أعلنت أن هذه الأموال "ستقدم عبر المنظمات المستقلة، مثل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وسيوجه الدعم مباشرة إلى الأفغان الذين يواجهون الآثار الناجمة عن انعدام الأمن والصراعات والكوارث الطبيعية المتكررة بالإضافة إلى وباء كورونا".

المصدر: "الإندبندنت"

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