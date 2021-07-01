بسبب نظرية العرق.. ترامب يدعو رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى الاستقالة

دعا الرئيس الأمريكي السابق ترامب، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، إلى الاستقالة بسبب دفاعه الأخير عن دراسة نظرية العرق النقدية التي تدرس في الجيش.

وقال ترامب في بيان إن "أعظم مخاوف مارك ميلي هي إثارة غضب الغوغائيين"، مضيفا: "على مايك ميلي أن يقدم استقالته وأن يتم استبداله بشخص مستعد بالفعل للدفاع عن جيشنا من الراديكاليين اليساريين الذين يكرهون بلادنا وعلمنا".

ويمثل البيان أحدث هجوم ضد الجنرال الأعلى رتبة في البلاد من ترامب وأنصاره بعد أن ألقى ميلي خطابا حول أهمية أن تكون القراءة جيدة ورغبته في فهم "الغضب الأبيض" ردا على جلسة استماع له من قبل لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأسبوع الماضي حول نظرية العرق.

ونفى ميلي خلال الجلسة مزاعم بأن الجيش أصبح عنصريا بعد ما تبين أن نظرية العرق النقدية يتم تدريسها في إحدى أكاديميات القوة، كما لم يؤيد هذه الإيديولوجية، التي أصبحت محور الحروب الثقافية الأمريكية، لكنه قال إنه من المهم للقادة أن يكون لديهم فهم جيد لمدارس الفكر المختلفة.

وأضاف: "أريد أن أفهم الغضب الأبيض، وأنا أبيض.. ما الذي دفع الآلاف من الناس إلى الاعتداء على هذا المبنى (الكابيتول) ومحاولة قلب دستور الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما سبب ذلك؟"،.

وقال:"قرأت ماو تسي تونغ. قرأت كارل ماركس. قرأت لينين.. هذا لا يجعلني شيوعيا"، وسأل: "ما هو الخطأ في الفهم والحصول على بعض الفهم لوضع البلد الذي نحن هنا للدفاع عنه؟".

يذكر أن نظرية العرق النقدي تنص على أن العنصرية ليست مجرد تحيز شخصي ولكنها مرض اجتماعي أوسع وجزء لا يتجزأ من المؤسسات والسياسات الحكومية.

المصدر: The Hill