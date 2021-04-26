البنتاغون: نتابع انسحاب القوات الروسية عن الحدود الأوكرانية

أعلن البنتاغون أنه "يتابع باهتمام" انسحاب القوات المسلحة الروسية عن حدود أوكرانيا، لكنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات بعد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "رأينا انسحاب بعض القوات الروسية عن حدود أوكرانيا... ولكن حتى الآن من السابق لأوانه الاستنتاج بشأن اختتام ما يصفونه بالتدريبات وانسحاب جميع القوات".

وتابع قائلا: "سنواصل متابعة ذلك باهتمام".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن انتهاء اختبار الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في المنطق الغربية والجنوبية من روسيا، ومن المقرر أن تعود القوات إلى قواعد مرابطتها الدائمة حتى 1 مايو المقبل، بأمر من وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وكانت المناورات الروسية في القرم وقرب الحدود الغربية لروسيا قد أثارت قلق واشنطن والناتو وأوكرانيا.

لكن روسيا أكدت أن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية شأن داخلي ولا تهدد أحدا بذلك.

المصدر: نوفوستي