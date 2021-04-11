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الصين تسلم كوريا الجنوبية 4 مطلوبين بعملية احتيال كبيرة

أخبار العالم

الصين تسلم كوريا الجنوبية 4 مطلوبين بعملية احتيال كبيرة
Reuters
عناصر من الشرطة الصينية، أرشيف
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سلمت السلطات الصينية، كوريا الجنوبية، 4 هاربين مدرجين على القائمة الحمراء للإنتربول، متهمين بعملية احتيال تبلغ قيمتها قرابة 900 مليون دولار.

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وأشارت التقارير إلى أن المشتبه بهم أقاموا عمليات في تيانجين شمال الصين في يوليو من العام الماضي وانتحلوا صفة موظفين في القطاع المالي في جمهورية كوريا، وحصلوا على 995 مليون وون أو حوالي 887 ألف دولار أمريكي، من خلال عمليات الاحتيال، وأنهم مطلوبون من قبل وكالات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية، كما أنهم مدرجون على القائمة الحمراء للإنتربول.

ووفق وكالة "شينخوا" الصينية، فإنه خلال الأعوام الأخيرة، أولت الشرطة الصينية اهتماما كبيرا لملاحقة عمليات الاحتيال التي تتم من خلال الاتصالات العابرة للحدود، وعززت التعاون مع الإنتربول وقوات الشرطة في دول أخرى.

وأوضحت الشرطة في تيانجين أن التعاون الوثيق بين الشرطة الصينية ونظيرتها في كوريا الجنوبية أظهر ثقتهما وعزمهما على مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

 

المصدر: شينخوا

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