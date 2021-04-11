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الصين تسابق الزمن لإنقاذ 21 عاملا حوصروا في منجم فحم غمرته المياه

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الصين تسابق الزمن لإنقاذ 21 عاملا حوصروا في منجم فحم غمرته المياه
Reuters Reuters Photographer
عمال في منجم فحم بمنطقة شينجيانغ بالصين
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أفادت السلطات المحلية بأن قوات الإنقاذ تواصل مهمتها في مساعدة وإنقاذ 21 عاملا حوصروا بعد أن غمرت المياه منجم فحم في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، شمال غربي الصين، يوم أمس السبت.

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وفي سبيل إنقاذ العمال، تقوم ثلاث مجموعات من معدات تصريف المياه بسحب المياه بمعدل يصل إلى 450 مترا مكعبا في الساعة، كما يجري تركيب مجموعة رابعة من المتوقع أن تضاعف كفاءة سحب المياه فور تشغيلها، حيث تسعى قوات الإنقاذ جاهدة أيضا، للاتصال بالعمال المحاصرين.

من جانبه، قال نائب حاكم ولاية تشانغجي، باو يونغ شنغ، إن العمال محاصرون على بعد نحو 1200 متر تحت الأرض، فيما أوضحت إدارة الطوارئ في تشانغجي، أن البيئة تحت الأرض معقدة للغاية، وأن تصريف المياه هو الشاغل الأكبر في الوقت الراهن.

وقع الحادث عند حوالي الساعة 06:10 مساء يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، بينما كان هناك 29 عاملا يقومون بتحديث منجم الفحم الواقع في محافظة هوتوبي بولاية تشانغجي ذاتية الحكم لقومية هوي، حيث تم إنقاذ ثمانية أشخاص.

المصدر: "شينخوا"

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