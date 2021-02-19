البيت الأبيض: واشنطن قبلت عرضا أوروبيا للتوسط في الحوار مع إيران

قال البيت البيض إن الإدارة الأمريكية قبلت عرضا أوروبيا للتوسط في الحوار مع الجانب الإيراني، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

إلى ذلك أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

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كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة "5+1".

وبدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وهي على خلاف مع إدارة بايدن بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.

المصدر: رويترز