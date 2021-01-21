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النيران تلتهم أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم (فيديو)

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النيران تلتهم أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم (فيديو)
النيران تلتهم أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند
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اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في "سيروم اينستيتيوت أوف إنديا"، أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم.

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وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية، سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد، حيث يتم حاليا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد"، الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة فيروس كورونا.

وينتشر المعهد، الذي تفتخر الهند بأنه "أكبر صانع للقاحات في العالم"، على مساحة قدرها 100 فدان في منطقة بيون.

وقالت مصادر إن مجمع مانغاري، الذي اندلع فيه الحريق، على بعد بضع دقائق بالسيارة من المنشأة التي يتم فيها إنتاج لقاحات كورونا. ويعتقد أنها جزء من منطقة اقتصادية خاصة.

ويتم تشييد حوالي ثمانية أوتسعة مبان في مجمع مانغاري، للتعامل مع الأوبئة المستقبلية، بهدف تعزيز القدرة التصنيعية لاستكشاف الآثار الجانبية.

في غضون ذلك، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لم يتأثر من الحريق.

المصدر: "ndtv"

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