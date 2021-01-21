النيران تلتهم أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم (فيديو)

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في "سيروم اينستيتيوت أوف إنديا"، أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم.

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وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية، سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد، حيث يتم حاليا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد"، الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة فيروس كورونا.

وينتشر المعهد، الذي تفتخر الهند بأنه "أكبر صانع للقاحات في العالم"، على مساحة قدرها 100 فدان في منطقة بيون.

وقالت مصادر إن مجمع مانغاري، الذي اندلع فيه الحريق، على بعد بضع دقائق بالسيارة من المنشأة التي يتم فيها إنتاج لقاحات كورونا. ويعتقد أنها جزء من منطقة اقتصادية خاصة.

ويتم تشييد حوالي ثمانية أوتسعة مبان في مجمع مانغاري، للتعامل مع الأوبئة المستقبلية، بهدف تعزيز القدرة التصنيعية لاستكشاف الآثار الجانبية.

في غضون ذلك، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لم يتأثر من الحريق.

"Fire breaks out at Serum Institute of India in Pune" https://t.co/XJVwB4uRi0 — Anusua Panda (@AnusuaPanda) January 21, 2021

Fire breaks out at Serum Institute of India plant in Pune.



15 Fire tenders rushed to the spot.



Production of Covid-19 vaccines unaffected.



Maharashtra Government order Probe.@snehamordani shares details with @AnchorAnandN on #TheNationAt5. pic.twitter.com/WHBt6OZYSk — News18 (@CNNnews18) January 21, 2021

المصدر: "ndtv"