 
مباشر

رئيس وزراء فرنسا يعد بجعل التطعيم ضد كورونا مجانيا

أخبار العالم

رئيس وزراء فرنسا يعد بجعل التطعيم ضد كورونا مجانيا
Reuters
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pabe

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده سيكون مجانيا، وأن حملة التطعيم ستنطلق في غضون أسابيع.

وقال إنه سيتم أولا تطعيم كبار السن الذين يعيشون في دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الصحي من الفئات المعرضة للخطر.

وأضاف أن السلطات وقعت ستة عقود أولية لتوريد لقاحات مختلفة وأن فرنسا ستحصل في المستقبل المنظور على "200 مليون جرعة ستسمح بتلقيح 100 مليون شخص، لأن اللقاح يشمل جرعتين بفاصل عدة أسابيع".

وأشار إلى أن الوضع الصحي والوبائي في فرنسا يتحسن تدريجيا لكنه لا يزال "مضطربا".

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا