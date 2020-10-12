تركيا.. استسلام 5 عناصر من "العمال الكردستاني"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني "استسلموا لقوات الأمن التركية"، مشيرة إلى أن "الانشقاقات تتوالى" في صفوف الحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

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وقالت الوزارة في بيان عنها "إن الانشقاقات تتوالى في صفوف المنظمة الإرهابية، بفضل عمليات الإقناع الناجحة التي تقوم بها فرق الدرك والأمن".

وأشارت "إلى أن 5 إرهابيين بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا استسلموا، ليرتفع الإجمالي إلى 181 إرهابيا استسلموا عن طريق الإقناع منذ مطلع العام الجاري".

وكانت أنقرة أطلقت في 16 يونيو الماضي عملية "مخلب النمر" في منطقة حفتانين شمال العراق ضد عناصر الحزب.

وتعتبر هذه العملية الثانية في شمال العراق ضد المسلحين الأكراد، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو الماضي.

المصدر: الأناضول