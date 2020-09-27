 
مباشر
عاجل
ماكرون: سننظم أواخر أكتوبر مع الأمم المتحدة مؤتمرا جديدا لحشد الدعم للبنان

بالفيديو.. طائرة تركية مسيرة تستهدف مقاتلين أكرادا شمال العراق

أخبار العالم

بالفيديو.. طائرة تركية مسيرة تستهدف مقاتلين أكرادا شمال العراق
Reuters Murad Sezer
عناصر للجيش التركي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otfv

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، عن "تحييدها" سبعة عناصر في "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق بواسطة طائرة مسيرة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية على حسابها في "تويتر" أنها استهدفت المقاتلين الأكراد في منطقة حفتانين بواسطة طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" بعد رصدهم باستخدام وسائل الاستطلاع، مشددة على "حزم" أنقرة في استمرار حملتها ضد "حزب العمال".

وأرفقت الوزارة تغريدتها بفيديو للعملية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا