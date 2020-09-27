بالفيديو.. طائرة تركية مسيرة تستهدف مقاتلين أكرادا شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، عن "تحييدها" سبعة عناصر في "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق بواسطة طائرة مسيرة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية على حسابها في "تويتر" أنها استهدفت المقاتلين الأكراد في منطقة حفتانين بواسطة طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" بعد رصدهم باستخدام وسائل الاستطلاع، مشددة على "حزم" أنقرة في استمرار حملتها ضد "حزب العمال".

وأرفقت الوزارة تغريدتها بفيديو للعملية.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA’larımızla etkisiz hale getirildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/sYcsxelW4y — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2020

المصدر: RT