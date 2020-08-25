المكسيك.. أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة و320 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 3541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و320 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب معطيات الوزارة، فإن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 563 ألفا و705 حالات مؤكدة حتى يوم الاثنين، وحصيلة الضحايا إلى 60800 شخص.

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وتشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المؤكدة رسميا.

وجدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب معطيات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

المصدر: رويترز