الصحة المصرية تدعو المتزوجين إلى تأجيل الحمل بسبب جائحة كورونا

دعت وزارة الصحة والسكان المصرية المتزوجين إلى ضرورة تأجيل الحمل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة، في بيان، إن تأجيل الحمل في الظروف التي يشهدها العالم وسط الجائحة أصبح أمرا ضروريا وليس رفاهية، حيث تم اكتشاف مضاعفات للفيروس وأنه من الممكن أن يسبب تجلط الدم مما يؤثر على المشيمة، مصدر غذاء الجنين، بخلاف الأعراض الأخرى للحوامل.

وتابع أن الحمل قد يتسبب في ضعف المناعة بطريقة غير مباشرة فتكون الحامل عرضة للإصابة بالفيروس، مبينا: "الحل يكون في ضرورة أن تستخدمي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة (منع الحمل مؤقتا)".

ولفت إلى أن ضرورة الحفاظ على الرياضة والاسترخاء والراحة أثناء فترة الحمل، ويعد المشي دون هرولة (الجري) أفضل رياضة للسيدة الحامل، لكن في زمن كورونا لا ينصح بخروج الحامل إلا للضرورة فقط، لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية