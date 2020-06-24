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الصين تحذر اليابان من الوقوع ضحية للمخطط الجيوسياسي الأمريكي

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الصين تحذر اليابان من الوقوع ضحية للمخطط الجيوسياسي الأمريكي
chinadaily.com.cn
الصين تحذر اليابان بشأن خطة نشر الصواريخ الأمريكية
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أعربت الصين عن معارضتها للخطة الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة اليدين إذا بدأ تنفيذ هذه الخطة، محذرة اليابان.

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وقال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في بكين، إنه إذا مضى الجانب الأمريكي قدما في عملية النشر، فهذا سيكون استفزازا واضحا على أعتاب الصين، مضيفا أن بكين ستتخذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لعملية نشر الصواريخ بحزم.

كما أعرب وو عن أمله في أن تضع اليابان والدول المعنية، الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين في عين الاعتبار، وأن تتصرف بحذر وألا تسمح للولايات المتحدة بنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها، لتجنب الوقوع ضحية للمخطط الجيوسياسي الأمريكي.

وكانت وسائل إعلام يابانية أفادت بأن حكومة اليابان، تعتزم إلغاء خطة نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأرضية الأمريكية Aegis Ashore، فيما قالت الولايات المتحدة إن الخطة توقفت لكنها لم تلغ.

المصدر: شينخوا

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